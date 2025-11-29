В Челябинской области мужчина лишился машины за пьяную езду

Житель села Рождественка Челябинской области лишился машины после того, как повторно сел пьяным за руль. Мужчина, ранее уже наказанный, в октябре 2025 года вновь был остановлен сотрудниками ГАИ на дороге Увельский — Малое Шумаково. В итоге его привлекли по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.