В Челябинской области мужчина лишился машины за пьяную езду

Суд конфисковал машину у жителя Увельского района.

Источник: Прокуратура Челябинской области

Житель села Рождественка Челябинской области лишился машины после того, как повторно сел пьяным за руль. Мужчина, ранее уже наказанный, в октябре 2025 года вновь был остановлен сотрудниками ГАИ на дороге Увельский — Малое Шумаково. В итоге его привлекли по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

— Принадлежащий осужденному автомобиль «RENAULT DUSTER» конфискован в доход государства, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд назначил мужчине 320 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом на два года и шесть месяцев.