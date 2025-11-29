Прокуратура взяла на контроль ситуацию в Таганроге после атаки БПЛА

Прокуратура Ростовской области проконтролирует ситуацию в Таганроге после массированной атаки БПЛА в ночь на 29 ноября. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале надзорного ведомства.
— На особом контроле находятся вопросы соблюдения прав жителей Таганрога, чье имущество пострадало от атаки. Внимание уделяется и тем, кто был эвакуирован в пункт временного размещения. Прокурор города Роман Коломойцев лично контролирует ситуацию на месте, — прокомментировали в прокуратуре.
Напомним, что в ночь на 29 ноября Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Дроны уничтожали и подавляли в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.
В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома. Разрушена крыша общежития техникума стройиндустрии и технологий, его жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Кроме того, в городе сгорел частный дом.
Один из беспилотников, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на улицу Петровскую в центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства вызваны саперы. Жителей близлежащих домов эвакуировали, а на месте работают саперы. Из-за этого перекрыты улицы, и общественный транспорт изменил привычный маршрут до конца ограничительных мероприятий.
Еще один дрон упал на крышу частного дома в Миллеровском районе, там тоже понадобилась помощь саперов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Таганроге из-за работы саперов после атаки БПЛА изменили маршруты автобусов.