В Прикамье УК 2 года не хотела чистить подвал дома от мусора и нечистот

Управляющая компания (УК) в Пермском крае на протяжении двух лет не хотела очищать подвал жилого дома от мусора и нечистот, сообщает краевое ГУФССП.
Инцидент произошёл в городе Чусовом. Жители многоквартирного дома два года жаловались на канализацию, которая протекала в их подвале. В помещении были не только следы затопления, но и запах нечистот. Кроме того, подземная часть дома была заполнена мусором — стройматериалами и покрышками.
Управляющая компания, отвечающая за дом, получала от контролирующих органов предписания — организация должна была устранить нарушения, но не торопилась. Добиться этого удалось после привлечения УК к административной ответственности.
Тем не менее, один жителей дома всё же решил взыскать компенсацию за страдания, которые его семья испытывала на протяжении двух лет. Мужчина отправил в управляющую компанию досудебную претензию, которую проигнорировали. Тогда прикамец обратился в суд.
«В иске мужчина указывал, что из-за ненадлежащих услуг, оказанных ответчиком, он, его жена и их ребёнок на протяжении двух лет испытывали дискомфорт, были вынуждены терпеть в квартире насекомых и жить в неблагоприятных бытовых условиях», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
В пользу каждого из заявителей взыскали по 30 тысяч рублей, которые удалось получить только после вмешательства судебных приставов, арестовавших счета организации.