В Прикамье УК 2 года не хотела чистить подвал дома от мусора и нечистот

Инцидент произошёл в городе Чусовом. Жители многоквартирного дома два года жаловались на канализацию, которая протекала в их подвале. В помещении были не только следы затопления, но и запах нечистот. Кроме того, подземная часть дома была заполнена мусором — стройматериалами и покрышками.