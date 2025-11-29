Ричмонд
Спасатели уничтожили минометную мину времен войны под Бахчисараем

Взрывоопасный предмет обезвреживала группа из шести человек.

Источник: ГУ МЧС РК

В селе Тополи, что в Бахчисарайском районе, пиротехники обезвредили минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Обезвреживанием занималась группа из шести человек, а также две едины техники. Взрывоопасный предмет извлекли, перевезли на полигон и уничтожили.

Спасатели также предупредили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно отойти на безопасное расстояние, сообщить окружающим и позвонить в экстренные службы.

— Будьте осторожны и бдительны, чтобы уберечь себя и своих близких от трагических событий. (3652) 55−09−04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, — добавили в ведомстве.