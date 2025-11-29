Ричмонд
Полиция предупреждает самарцев о фейковых билетах на новогодние ёлки

Мошенники перед Новым годом запускают двойники популярных сервисов по продаже билетов.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты по борьбе с преступлениями в сфере IT и онлайн‑мошенничества объяснили самарцам, как не стать жертвами «билетных жуликов». Об этом сообщает «Самарская газета».

Перед праздниками мошенники создают «дубли» популярных сайтов, на которых продаются билеты на ёлки и новогодние представления.

Они копируют логотипы, цветовые решения и структуру ресурсов, размещают фейковые положительные отзывы и зазывают доверчивых покупателей посулами «лучших мест по минимальной цене».

Но после перевода денег пользователь либо получает «липовый» QR-код, либо сайт-призрак моментально исчезает.

Отличить правильный сайт от фейкового можно по нескольким признакам. «Липовые» ресурсы, как правило, не публикуют юридические реквизиты (ИНН, адреса), не сообщают о договорах оферты и политике конфиденциальности, на них нет реальных телефонов. Общаться предлагается только через форму обратной связи, мессенджеры или почтовые сервисы. Также должно настораживать, когда оплату просят перевести на счета физических лиц или непонятных организаций.​

Эксперты советуют покупать билеты только на известных ресурсах.

Сайт можно проверить на вредоносность в бесплатных онлайн‑сервисах крупных поисковиков.

Также легальные билетные сайты обычно работают уже многие годы, тогда как фейковые регистрируются незадолго до запуска схемы и быстро исчезают после первых жалоб.