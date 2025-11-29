Полиция предупреждает самарцев о фейковых билетах на новогодние ёлки

Отличить правильный сайт от фейкового можно по нескольким признакам. «Липовые» ресурсы, как правило, не публикуют юридические реквизиты (ИНН, адреса), не сообщают о договорах оферты и политике конфиденциальности, на них нет реальных телефонов. Общаться предлагается только через форму обратной связи, мессенджеры или почтовые сервисы. Также должно настораживать, когда оплату просят перевести на счета физических лиц или непонятных организаций.​