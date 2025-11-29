ФСБ провела эксперимент по вербовке жителей Свердловской области

С 19 по 26 ноября силовики размещали в интернете «объявления от вербовщиков», предлагая быстро и анонимно заработать деньги. Для этого пользователю нужно было перейти в чат-бот, который поэтапно завлекал уральцев в сценарии потенциальной незаконной деятельности — от доставки запрещенных товаров до выведения из строя объектов городской инфраструктуры.