ФСБ провела эксперимент по вербовке жителей Свердловской области

Региональное управление ФСБ провело уникальный эксперимент для изучения методов вовлечения жителей Свердловской области в противоправную деятельность через предложение заработать «легкие деньги».
С 19 по 26 ноября силовики размещали в интернете «объявления от вербовщиков», предлагая быстро и анонимно заработать деньги. Для этого пользователю нужно было перейти в чат-бот, который поэтапно завлекал уральцев в сценарии потенциальной незаконной деятельности — от доставки запрещенных товаров до выведения из строя объектов городской инфраструктуры.
Если на каком-то этапе пользователь отказывался от дальнейшего получения информации о незаконном заработке, ему показывали ролик с предупреждением о последствиях нарушения закона. Если же человек был согласен на совершение незаконных действий, то его предупреждали о реальной уголовной ответственности.
— Общее число просмотров имитационных объявлений достигло 28 800. Из них 176 человек проявили первичный интерес, и перешли в чат-бот для дальнейшего взаимодействия. Десять пользователей дошли до финального этапа, выразив готовность к участию в предложенных противоправных сценариях, — рассказывают организаторы эксперимента.
Сведения обо всех пользователях, которые готовы были нарушить закон, передали в полицию для принятия мер.