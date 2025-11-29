В Уфе разыскивают пропавшую женщину из поселка Уптино

Полиция Башкирии продолжают поиски 56-летней Асии Фатхиевой. Женщина ушла из своего дома в поселке Уптино 22 ноября и с тех пор не выходила на связь. Следователям удалось выяснить, что в день пропажи, примерно в шесть часов вечера, ее заметили на проспекте Октября недалеко от дома № 85.