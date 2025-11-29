В Уфе разыскивают пропавшую женщину из поселка Уптино

Полиция Башкирии продолжают поиски 56-летней Асии Фатхиевой. Женщина ушла из своего дома в поселке Уптино 22 ноября и с тех пор не выходила на связь. Следователям удалось выяснить, что в день пропажи, примерно в шесть часов вечера, ее заметили на проспекте Октября недалеко от дома № 85.
Уточняется, что в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники уголовного розыска республиканского МВД, уфимской полиции и добровольческие поисковые отряды.
Приметы: женщина на вид 55−60 лет, рост около 170 сантиметров, обычного телосложения, с каштановыми волосами и карими глазами. В момент исчезновения на ней была белая шапка, светлая пуховая куртка, тёмные джинсы и чёрные полуботинки.
Полиция обращается ко всем, кто может располагать сведениями о местонахождении Асии Фатхиевой, с просьбой позвонить по телефонам: 8 (347) 242−77−15 (дежурная часть Отдела полиции № 5 по г. Уфе), 8 (347) 279−39−02 (дежурная часть МВД по РБ), 8 (347) 279−32−92 (телефон доверия МВД по РБ), 102 или обратиться в любой ближайший полицейский участок.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.