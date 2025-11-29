Ранее судимый воронежец обокрал пункт выдачи маркетплейса

Неизвестный мужчина под видом клиента просканировал товары и начал осматривать дорогостоящие смартфоны и наушники. Попав в «слепую» зону видеокамер, ловкач прикарманил себе несколько телефонов, после чего быстро покинул пункт выдачи. Сотрудница выбежала за ним, но догнать не смогла.