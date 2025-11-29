Ранее судимый воронежец обокрал пункт выдачи маркетплейса

В Воронеже мнимый «клиент» ограбил пункт выдачи маркетплейса, используя код доступа из интернета. Теперь ему грозит до семи лет колонии, сообщили в региональном УМВД.
Неизвестный мужчина под видом клиента просканировал товары и начал осматривать дорогостоящие смартфоны и наушники. Попав в «слепую» зону видеокамер, ловкач прикарманил себе несколько телефонов, после чего быстро покинул пункт выдачи. Сотрудница выбежала за ним, но догнать не смогла.
Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался ранее судимый 33-летний безработный воронежец. На допросе преступник пояснил, что нашёл в интернете код для доступа в пункт выдачи, решил проверить его и поддался соблазну.
Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже (п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании карманнику меры пресечения.