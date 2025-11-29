Ричмонд
Место ДТП, где перевернулся автобус с детьми-футболистами, сняли на видео

Место ДТП с участием автобуса с детской футбольной командой на трассе в Челябинской области сняли на видео.

Источник: Прокуратура Челябинской области

На кадрах, которые опубликовала прокуратура Челябинской области, виден белый автобус Yuton, стоящий на трассе. Его уже достали из кювета. Автобус сильно поврежден, у него выбиты все окна.

Авария произошла в субботу утром на 181-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

Автобус вез детскую футбольную команду на соревнования. В момент ДТП в нем находились 37 человек.

В результате аварии погибших нет. Пострадали три человека — двое детей и один взрослый.

По факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.