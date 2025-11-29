В Москве арестовали мужчину по делу о совершенном в 1998 году убийстве

По версии следствия, вечером 30 декабря 1998 года обвиняемый был в гостях у знакомой на Ленинградском шоссе. В квартире, где часто хранились крупные суммы наличных, девушка готовилась к празднованию новогоднего корпоратива и попросила гостя уйти. В ответ мужчина схватил молоток и ударил ее по голове не менее 19 раз. От полученных травм она умерла на месте. После убийства мужчина похитил из квартиры более $14 тыс. и скрылся.