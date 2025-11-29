Силовики в поисках нелегалов прошерстили поля под Волгоградом

Силовики проверяли места работы и жительства иностранцев, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону.
— Полицейскими проверены 26 иностранных граждан, 13 из которых доставлены в подразделения полиции, — рассказали в Главке. — В отношении пятерых иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства составлены административные материалы.
Участие в проверочных мероприятиях приняли сотрудники ОМВД МВД России по Городищенскому и Дубовскому районов, полицейские регионального Главка и бойцы Росгвардии.
Полицейские также провели досмотр 46 транспортных средств. На нарушителей составлены административные материалы.