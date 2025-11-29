Жители Таганрога возвращаются в дома после атаки дронов

Жильцы эвакуированных после ночной атаки БПЛА на Таганрог домов возвращаются в свои квартиры. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
Напомним, в результате ночной воздушной атаки на город повреждения получили несколько жилых домов. Также пострадало общежитие колледжа. Важно, что среди людей нет пострадавших.
В нескольких районах города зафиксировали падение обломков беспилотников. Жителей близлежащих домов оперативно эвакуировали. Все опасные территории были оцеплены.
Сейчас саперы завершили работу на местах падения обломков. Все опасные объекты вывезут за город для обезвреживания. Люди уже вернулись в свои дома.
Помимо Таганрога беспилотники были подавлены и уничтожены в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. Разрушения зафиксированы в хуторе Журавка, что находится под городом Миллерово.
