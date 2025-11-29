Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до четырех

Слюсарь напомнил, что в субботу Таганрог вновь подвергся атаке. «Последствия довольно серьезные, ущерб еще только предстоит оценить. Комиссия начнет эту работу, когда разрешат саперы и следователи. Здания мы восстановим, главное — при этой атаке люди не пострадали», — уточнил он.