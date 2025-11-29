Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до четырех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Пожилая жительница Ростовской области умерла в больнице из-за травм, полученных при атаке Вооруженных сил Украины на регион в ночь на 25 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

Ранее говорилось о 3 погибших и 10 раненых.

25 ноября утром 76-летнюю женщину с тяжелыми травмами привезли в Ростов. Врачи приложили все усилия для стабилизации ее состояния, но организм не справился, сообщил Слюсарь.

Он отметил, что власти региона окажут поддержку семье погибшей. «Этот вопрос, как и поддержка семей других раненых и пострадавших, на моем личном контроле», — подчеркнул глава региона.

Слюсарь напомнил, что в субботу Таганрог вновь подвергся атаке. «Последствия довольно серьезные, ущерб еще только предстоит оценить. Комиссия начнет эту работу, когда разрешат саперы и следователи. Здания мы восстановим, главное — при этой атаке люди не пострадали», — уточнил он.

В ночь на 25 ноября Таганрог и Неклиновский район Ростовской области подверглись атаке БПЛА, повреждены инфраструктура и жилые дома.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше