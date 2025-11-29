Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до четырех

Ранее говорилось о 3 погибших и 10 раненых.
25 ноября утром 76-летнюю женщину с тяжелыми травмами привезли в Ростов. Врачи приложили все усилия для стабилизации ее состояния, но организм не справился, сообщил Слюсарь.
Он отметил, что власти региона окажут поддержку семье погибшей. «Этот вопрос, как и поддержка семей других раненых и пострадавших, на моем личном контроле», — подчеркнул глава региона.
Слюсарь напомнил, что в субботу Таганрог вновь подвергся атаке. «Последствия довольно серьезные, ущерб еще только предстоит оценить. Комиссия начнет эту работу, когда разрешат саперы и следователи. Здания мы восстановим, главное — при этой атаке люди не пострадали», — уточнил он.
В ночь на 25 ноября Таганрог и Неклиновский район Ростовской области подверглись атаке БПЛА, повреждены инфраструктура и жилые дома.