Бастрыкина возмутило бездействие мэрии Камышлова из-за стаи агрессивных собак

Источник: Комсомольская правда

В ноябре этого года стая агрессивных бездомных псов напала на ребенка в городе Камышлов. Через несколько дней собаки набросились на мужчину. Нападения в городе происходят регулярно прямо возле жилой застройки.

Несмотря на жалобы жителей Камышлова, чиновники городской администрации не спешат решать проблему.

Вопиющая ситуация, связанная с редким равнодушием и даже бесстрашием руководства Камышлова, возмутила Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Сначала по ситуации возбудили уголовное дело, теперь Бастрыкин потребовал предоставить доклад о первых результатах.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — отмечают в СКР по Свердловской области.