Бастрыкина возмутило бездействие мэрии Камышлова из-за стаи агрессивных собак.

В ноябре этого года стая агрессивных бездомных псов напала на ребенка в городе Камышлов. Через несколько дней собаки набросились на мужчину. Нападения в городе происходят регулярно прямо возле жилой застройки.
Несмотря на жалобы жителей Камышлова, чиновники городской администрации не спешат решать проблему.
Вопиющая ситуация, связанная с редким равнодушием и даже бесстрашием руководства Камышлова, возмутила Главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Сначала по ситуации возбудили уголовное дело, теперь Бастрыкин потребовал предоставить доклад о первых результатах.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — отмечают в СКР по Свердловской области.