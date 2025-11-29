Лукашенко направил соболезнования в связи с жертвами стихии в Индонезии

«“Глубокой болью и скорбью в сердцах белорусов откликаются последствия стихии, которая обрушилась на остров Суматра и привела к многочисленным жертвам и разрушениям”, — цитирует главу белорусского государства его пресс-служба.
Белорусский лидер адресовал слова поддержки лично президенту Индонезии, народу страны и в особенности близким погибших и пострадавших.
«Надеюсь на скорейшую стабилизацию ситуации в затронутом регионе», — сказано в президентской телеграмме.
Жуткая стихия в Индонезии
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии к настоящему времени достигло 303 человек, около 280 числятся пропавшими без вести, однако эти данные пока не окончательные, стихийное бедствие затрудняет работу спасательных служб.
Сильнейшие ливни начались в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра ровно неделю назад и спровоцировали наводнения и грязевые потоки, которые в буквальном смысле накрыли ряд поселений.