Лукашенко направил соболезнования в связи с жертвами стихии в Индонезии

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование индонезийскому коллеге Прабово Субианто в связи с многочисленными жертвами стихийного бедствия в стране — на Индонезию обрушились сильнейшие ливни, спровоцировавшие оползни и наводнения.

«“Глубокой болью и скорбью в сердцах белорусов откликаются последствия стихии, которая обрушилась на остров Суматра и привела к многочисленным жертвам и разрушениям”, — цитирует главу белорусского государства его пресс-служба.

Белорусский лидер адресовал слова поддержки лично президенту Индонезии, народу страны и в особенности близким погибших и пострадавших.

«Надеюсь на скорейшую стабилизацию ситуации в затронутом регионе», — сказано в президентской телеграмме.

Жуткая стихия в Индонезии

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии к настоящему времени достигло 303 человек, около 280 числятся пропавшими без вести, однако эти данные пока не окончательные, стихийное бедствие затрудняет работу спасательных служб.

Сильнейшие ливни начались в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра ровно неделю назад и спровоцировали наводнения и грязевые потоки, которые в буквальном смысле накрыли ряд поселений.

