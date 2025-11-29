Ричмонд
Следственный комитет РФ будет расследовать атаку БПЛА на Волгоград

В ночь на 29 ноября в ходе налета вражеских дронов на город-герой были повреждены жилые дома.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации, будет проведено расследование преступных действий киевского режима против мирных жителей Волгоградской, Белгородской, Брянской областей и Донецкой Народной Республики.

Следователи СК России установят обстоятельства ночного налета беспилотных летательных аппаратов и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Напомним, 5 человек пострадали в результате атаки ВСУ на Волгоград. Губернатор Андрей Бочаров оперативно прокомментировал последствия налета. Всего за ночь и утро дежурные средства ПВО сбили над регионом 6 беспилотников.

