Следственный комитет РФ будет расследовать атаку БПЛА на Волгоград

Как сообщает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации, будет проведено расследование преступных действий киевского режима против мирных жителей Волгоградской, Белгородской, Брянской областей и Донецкой Народной Республики.
Следователи СК России установят обстоятельства ночного налета беспилотных летательных аппаратов и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.
Напомним, 5 человек пострадали в результате атаки ВСУ на Волгоград. Губернатор Андрей Бочаров оперативно прокомментировал последствия налета. Всего за ночь и утро дежурные средства ПВО сбили над регионом 6 беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше