В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что дом был признан аварийным в конце 2020 года, но сроки расселения жильцов постоянно сдвигаются до сих порт.

«Ремонт здания 1949 года постройки длительное время не проводился, из-за высокой степени износа конструкций в декабре 2020 года оно признано аварийным. Однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, срок расселения постоянно переносится. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли». — уточнили в СК подробности обращения крымчан.

Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю возбудило по данному факту уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в ведомстве.