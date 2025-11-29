В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома

Отмечается, что дом был признан аварийным в конце 2020 года, но сроки расселения жильцов постоянно сдвигаются до сих порт.
«Ремонт здания 1949 года постройки длительное время не проводился, из-за высокой степени износа конструкций в декабре 2020 года оно признано аварийным. Однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, срок расселения постоянно переносится. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли». — уточнили в СК подробности обращения крымчан.
Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю возбудило по данному факту уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в ведомстве.