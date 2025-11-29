Водитель электрокара снес светофор и рекламный щит в центре Минска (видео)

По сообщению ГАИ, 39-летний водитель электромобиля Voyah намеревался повернуть налево с Городского Вала на проспект, но не учел дорожную обстановку (асфальт из-за сырой погоды оказался мокрым и скользким).
В результате электрокар вылетел за пределы проезжей части, протаранил светофор и врезался в информационный щит, установленный на проспекте.
«В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения», — сообщили в инспекции.
На место аварии выезжали сотрудники ГАИ Ленинского района столицы. В Госавтоинспекции в очередной раз посоветовали водителям в межсезонье учитывать погодные условия и видимость на дороге, соблюдать скоростной режим и отказаться от необдуманных маневров.