Водитель электрокара снес светофор и рекламный щит в центре Минска (видео)

На место аварии выезжали сотрудники ГАИ Ленинского района столицы. В Госавтоинспекции в очередной раз посоветовали водителям в межсезонье учитывать погодные условия и видимость на дороге, соблюдать скоростной режим и отказаться от необдуманных маневров.