Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель электрокара снес светофор и рекламный щит в центре Минска (видео)

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Светофор и рекламное табло стали «жертвами» автоаварии на пересечении улицы Городской Вал и проспекта Независимости в центре Минска в субботу днем, кадры ДТП опубликовала в своем Telegram-аккаунте столичная Госавтоинспекция.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По сообщению ГАИ, 39-летний водитель электромобиля Voyah намеревался повернуть налево с Городского Вала на проспект, но не учел дорожную обстановку (асфальт из-за сырой погоды оказался мокрым и скользким).

В результате электрокар вылетел за пределы проезжей части, протаранил светофор и врезался в информационный щит, установленный на проспекте.

«В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения», — сообщили в инспекции.

На место аварии выезжали сотрудники ГАИ Ленинского района столицы. В Госавтоинспекции в очередной раз посоветовали водителям в межсезонье учитывать погодные условия и видимость на дороге, соблюдать скоростной режим и отказаться от необдуманных маневров.