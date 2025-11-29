Ричмонд
В Самаре женщина бросалась под машины и легла на асфальт посреди дороги

Жительница Самары пыталась броситься под колеса машин, ее спас случайный прохожий.

Источник: Соцсети

В Самаре произошел жуткий инцидент на перекрестке улиц Физкультурной и Юбилейной. Местные жители стали свидетелями странного и пугающего поведения женщины, которая выходила под колеса движущихся автомобилей.

На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, как одна из машин была вынуждена резко остановиться. Ее водитель вышел, чтобы увести женщину с проезжей части, однако та оказала сопротивление и даже пнула колесо его автомобиля.

Женщина, абсолютно не реагируя на транспорт, размахивала руками, что-то кричала и шла прямо на машины. Ситуация усугубилась, когда она преградила путь спецтранспорту, предположительно, газовой службы. Водитель включил сирену, пытаясь ее отпугнуть, но в ответ женщина просто легла на асфальт.

Почти сразу к лежащей на дороге женщине подошел неизвестный мужчина. Он попытался привести барышню в чувства и помог подняться. После недолгого сопротивления она все же ушла с ним. Что было дальше — пока неизвестно.