В Минске мужчина представился новым работником и похитил чужие деньги

Сотрудники Партизанского РУВД по подозрению в краже денег из бытового помещения задержали 38-летнего ранее судимого минчанина.
Установлено, что фигурант проходил мимо строительной площадки и зашел в одну из бытовок. Он изучил личные вещи: карманы, кошельки и сумки, обнаружил денежные средства и забрал их себе.
В какой-то момент действия минчанина прервало появление одного из рабочих. Фигурант представился новым сотрудником и тем самым сумел усыпить бдительность вошедшего, который вскоре покинул помещение.
В общей сложности мужчина похитил более Br1 тыс., которые, с его слов, потратил на личные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу.