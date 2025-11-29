Ричмонд
В Минске мужчина представился новым работником и похитил чужие деньги

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина представился новым работником и похитил чужие деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Без источника

Сотрудники Партизанского РУВД по подозрению в краже денег из бытового помещения задержали 38-летнего ранее судимого минчанина.

Установлено, что фигурант проходил мимо строительной площадки и зашел в одну из бытовок. Он изучил личные вещи: карманы, кошельки и сумки, обнаружил денежные средства и забрал их себе.

В какой-то момент действия минчанина прервало появление одного из рабочих. Фигурант представился новым сотрудником и тем самым сумел усыпить бдительность вошедшего, который вскоре покинул помещение.

В общей сложности мужчина похитил более Br1 тыс., которые, с его слов, потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу.