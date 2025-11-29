Суд арестовал главу районного уголовного розыска Ленинградской области

Следствие полагает, что Муралов, желая улучшить показатели раскрываемости преступлений и ложно понятных им интересов службы, вместе с другими неустановленными лицами нанес потерпевшему не менее двух ударов в область туловища и не менее трех раз высказал ему угрозы применения физического насилия вплоть до убийства, осуществления насильственных действий сексуального характера, а также создания условий для незаконного лишения свободы. Целью этого было принудить потерпевшего к даче заведомо ложных показаний о своей причастности, а также причастности других, к двум убийствам и иным преступлениям.