Суд арестовал главу районного уголовного розыска Ленинградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу начальника уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области Илью Муралова по делу о превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Муралова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, в, г, е части 3 статьи 286 (Превышение должностных полномочий) УК РФ. Срок меры — 27.01.2026», — сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что Муралов, желая улучшить показатели раскрываемости преступлений и ложно понятных им интересов службы, вместе с другими неустановленными лицами нанес потерпевшему не менее двух ударов в область туловища и не менее трех раз высказал ему угрозы применения физического насилия вплоть до убийства, осуществления насильственных действий сексуального характера, а также создания условий для незаконного лишения свободы. Целью этого было принудить потерпевшего к даче заведомо ложных показаний о своей причастности, а также причастности других, к двум убийствам и иным преступлениям.
В пресс-службе судов города добавили, что в пятницу Муралов был задержан и ему предъявлено обвинение. Вину он не признал, у суда просил домашний арест или запрет определенных действий.