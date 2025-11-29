Мать четверых детей под Воронежем ударила полицейского

Многодетная мать ударила полицейского по лицу и животу, когда тот пришел проверять, в каких условиях живут ее дети. За это Калачеевский районный суд приговорил женщину к штрафу в 20 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 28 ноября.
В октябре сотрудники МВД вместе с комиссией по делам несовершеннолетних шли домой к 36-летней жительнице Калачеевского района. Они собирались выяснить, в каких бытовых условиях живут дети. По дороге они встретили саму хозяйку.
Полицейские представились, показали удостоверения и попросили ее пройти вместе с ними. Родительница начала возмущаться и пыталась уйти. Старший оперуполномоченный еще раз потребовал пойти с ними, тогда она дважды ударила его ладонью: сначала в живот, потом по лицу. Серьезных травм не осталось.
В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. У нее четверо малышей и проблемы со здоровьем, поэтому суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил к штрафу.