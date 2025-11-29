В Перми под окнами многоэтажного дома на Парковом нашли тело мужчины

Обнаружение тела мужчины под окнами многоэтажного дома на проспекте Парковом в Перми сайту perm.aif.ru подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю.
Инцидент случился 29 ноября. Около 18 часов вечера в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь» было опубликовано видео, снятое жителями многоэтажного дома № 33 на проспекте Парковом. На кадрах был показан газон под окнами здания. Очевидцы заметили на земле тело погибшего человека.
«Проспект Парковый, 33. Труп мужчины», — сообщил автор поста.
Во второй части видео заметно, как тело погибшего складывают на пластиковый чёрный тент. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в СУ СКР по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт инцидента и рассказали подробности.
«Следователями СКР устанавливаются обстоятельства смерти мужчины 1977 года рождения», — сообщили сайту perm.aif.ru в ведомстве.