В Перми под окнами многоэтажного дома на Парковом нашли тело мужчины

Его заметили днём 29 ноября.

Источник: Скриншот Яндекс.Карты

Обнаружение тела мужчины под окнами многоэтажного дома на проспекте Парковом в Перми сайту perm.aif.ru подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент случился 29 ноября. Около 18 часов вечера в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь» было опубликовано видео, снятое жителями многоэтажного дома № 33 на проспекте Парковом. На кадрах был показан газон под окнами здания. Очевидцы заметили на земле тело погибшего человека.

«Проспект Парковый, 33. Труп мужчины», — сообщил автор поста.

Во второй части видео заметно, как тело погибшего складывают на пластиковый чёрный тент. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в СУ СКР по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт инцидента и рассказали подробности.

«Следователями СКР устанавливаются обстоятельства смерти мужчины 1977 года рождения», — сообщили сайту perm.aif.ru в ведомстве.