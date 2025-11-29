В Пермском крае уссурийский полиграф захватил еще 385 тысяч гектаров леса

Управление Россельхознадзора выявило очередные очаги заражения леса уссурийским полиграфом в Пермском крае. За две недели жук-вредитель уже захватил более полумиллиона гектаров.
Надзорное ведомство провело обследования лесных массивов Сивинского, Очерского, Кунгурского, Октябрьского, Добрянского, Закамского, Пермского городского, Куединского, Пермского, Добрянского лесничеств. Фитосанитарные карантинные зоны по уссурийскому полиграфу увеличились на площади более 385 тыс. га. Двумя неделями ранее жук захватил 145 тыс. га лесов.
Наибольший очаг заражения выявили в районе деревни Самозванка Сивинского муниципального округа на территории Кунгурского округа на общей площади 138,8 тыс. га. Остальные 247,9 тыс. га пришлись на Очерский, Верещагинский, Карагайский, Чернушинскрй, Добрянский, Куединский, Пермский, Кунгурский, Чусовской муниципальные округа.
«Карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения карантинного объекта», — пояснили в Россельхознадзоре.