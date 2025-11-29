Ева и Амир стали самыми популярными именами среди новорожденных Башкирии

Стало известно, как родители Башкирии предпочитают называть своих новорожденных детей. Среди девочек стабильно популярны имена Ева (366), София (333), Амина (356), Эмилия (330), Амелия (357).
Для мальчиков чаще всего выбирают имена Мирон (293), Михаил (291) и Тимур (347). Также в тренде остаются традиционные мусульманские имена — Амир (473) и Эмир (351).
Иногда родители проявляют фантазию и выбирают необычные имена. Так, среди девочек можно встретить Муазу, Дениз, Хрусталину. Среди мальчиков редкими именами являются Жавохир и Лео-Элиан.
