Братья-мигранты связали и утопили сестру из-за «нескромного поведения»

В Нидерландах перед судом предстали двое братьев-мигрантов, обвиняемых в убийстве собственной 18-летней сестры. Как сообщает Daily Mail, они утопили девушку в болоте за её «западное поведение», которое, по их мнению, позорило семью.
Тело Райан Аль Наджар было обнаружено через шесть дней после исчезновения со связанными руками и ногами и кляпом во рту. Следствие считает, что девушка стала жертвой так называемого «убийства чести», в котором участвовали 23-летний Мохамед и 25-летний Муханад Аль Наджар.
Их отец, Халед Аль Наджар, предположительно отдавший приказ об убийстве, скрылся за границей и будет судим заочно. Под ногтями у девушки нашли частицы ДНК (вероятно, кожа), принадлежащие отцу. Следовали отметили, что, похоже, девушка сопротивлялась и пыталась отбиться.
Расследование также установило, что ранее погибшей предоставляли полицейскую защиту, однако незадолго до гибели её отменили.
