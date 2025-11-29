Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Братья-мигранты связали и утопили сестру из-за «нескромного поведения»

В Нидерландах перед судом предстали двое братьев-мигрантов, обвиняемых в убийстве собственной 18-летней сестры.

В Нидерландах перед судом предстали двое братьев-мигрантов, обвиняемых в убийстве собственной 18-летней сестры. Как сообщает Daily Mail, они утопили девушку в болоте за её «западное поведение», которое, по их мнению, позорило семью.

Тело Райан Аль Наджар было обнаружено через шесть дней после исчезновения со связанными руками и ногами и кляпом во рту. Следствие считает, что девушка стала жертвой так называемого «убийства чести», в котором участвовали 23-летний Мохамед и 25-летний Муханад Аль Наджар.

Их отец, Халед Аль Наджар, предположительно отдавший приказ об убийстве, скрылся за границей и будет судим заочно. Под ногтями у девушки нашли частицы ДНК (вероятно, кожа), принадлежащие отцу. Следовали отметили, что, похоже, девушка сопротивлялась и пыталась отбиться.

Расследование также установило, что ранее погибшей предоставляли полицейскую защиту, однако незадолго до гибели её отменили.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.