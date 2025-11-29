Братья-мигранты связали и утопили сестру из-за «нескромного поведения»

Тело Райан Аль Наджар было обнаружено через шесть дней после исчезновения со связанными руками и ногами и кляпом во рту. Следствие считает, что девушка стала жертвой так называемого «убийства чести», в котором участвовали 23-летний Мохамед и 25-летний Муханад Аль Наджар.