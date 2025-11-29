Названы возможные преемники Ермака на посту главы Офиса президента Украины

На место Ермака претендуют сразу три кандидатуры, пишет Financial Times.
Место ушедшего в отставку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака может занять советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин. Об этом сообщает Financial Times.
Как отметил дипломат, в качестве еще одного перспективного кандидата можно рассмотреть Михаила Федорова, который сейчас является первым вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации Украины. Он подчеркнул, что оба претендента обладают значительным опытом в сфере оборонного производства и пользуются заслуженным авторитетом как в стране, так и за ее пределами.
Также издание сообщает, что в Киеве распространились сведения о том, что Зеленский предложил занять этот пост Юлии Свириденко. Сейчас женщина занимает пост премьер-министра.
Ранее украинское издание Insider UA также сообщало, что именно Свириденко рассматривается в числе главных кандидатов на пост главы Офиса президента Украины. Однако для этого ей придется отказаться от нынешней должности. Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР и получила экономическое образование. С 4 ноября 2021 года занимала должность первого вице-примьер-министра Украины. 17 июля чиновница была утверждена Верховной радой Украины на посту премьер-министра страны. В ходе голосования за ее кандидатуру отдали голоса 262 депутата, 22 парламентария проголосовали против, а 26 депутатов воздержались от голосования.