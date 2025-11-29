Названы возможные преемники Ермака на посту главы Офиса президента Украины

Ранее украинское издание Insider UA также сообщало, что именно Свириденко рассматривается в числе главных кандидатов на пост главы Офиса президента Украины. Однако для этого ей придется отказаться от нынешней должности. Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР и получила экономическое образование. С 4 ноября 2021 года занимала должность первого вице-примьер-министра Украины. 17 июля чиновница была утверждена Верховной радой Украины на посту премьер-министра страны. В ходе голосования за ее кандидатуру отдали голоса 262 депутата, 22 парламентария проголосовали против, а 26 депутатов воздержались от голосования.