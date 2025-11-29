Ричмонд
Названы возможные преемники Ермака на посту главы Офиса президента Украины

Место ушедшего в отставку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака может занять советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин. Об этом сообщает Financial Times.

На место Ермака претендуют сразу три кандидатуры, пишет Financial Times.

Как отметил дипломат, в качестве еще одного перспективного кандидата можно рассмотреть Михаила Федорова, который сейчас является первым вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации Украины. Он подчеркнул, что оба претендента обладают значительным опытом в сфере оборонного производства и пользуются заслуженным авторитетом как в стране, так и за ее пределами.

Также издание сообщает, что в Киеве распространились сведения о том, что Зеленский предложил занять этот пост Юлии Свириденко. Сейчас женщина занимает пост премьер-министра.

Ранее украинское издание Insider UA также сообщало, что именно Свириденко рассматривается в числе главных кандидатов на пост главы Офиса президента Украины. Однако для этого ей придется отказаться от нынешней должности. Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР и получила экономическое образование. С 4 ноября 2021 года занимала должность первого вице-примьер-министра Украины. 17 июля чиновница была утверждена Верховной радой Украины на посту премьер-министра страны. В ходе голосования за ее кандидатуру отдали голоса 262 депутата, 22 парламентария проголосовали против, а 26 депутатов воздержались от голосования.