Екатеринбурженку насмерть сбили посреди проезжей части. Видео

В Екатеринбурге на улице Восточная женщина решила перейти дорогу в неположеном месте. По итогу она встала посреди проезжей части, началось движение и жительницу города сбило авто. От полученных травм она погибла на месте, рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.