В Брестской области водитель въехал в припаркованные грузовики

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель въехал в припаркованные грузовики. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Сегодня около 16:00 часов 59-летний водитель управлял грузовым автомобилем Scania и двигался по автодороге М1/E30 «Брест — Минск — граница РФ» в направлении пункта пропуска «Козловичи». По предварительной информации, на 1 км указанной автодороги не справился с управлением и совершил столкновение с двумя припаркованными грузовыми автомобилями «DAF».
В результате ДТП водитель доставлен в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. Проводится проверка.
В настоящее время на данном участке движение грузовых автомобилей ограничено. Сотрудники ГАИ регулируют дорожное движение. Учитывайте данную информацию при планировании маршрута. -0-