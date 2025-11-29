Сразу пять автомобилей столкнулись на 83-м километре МКАД

На 83-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Дептранса.
— На 83-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В результате аварии движение затруднено на два километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.
19 ноября несколько машин попали в аварию на внутренней стороне 44-го километра МКАД в районе съезда № 45. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,8 километра.