Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу пять автомобилей столкнулись на 83-м километре МКАД

На 83-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Дептранса.

На 83-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— На 83-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В результате аварии движение затруднено на два километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

19 ноября несколько машин попали в аварию на внутренней стороне 44-го километра МКАД в районе съезда № 45. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,8 километра.