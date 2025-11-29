Ричмонд
Лидеру французской партии разбили об голову яйцо

Figaro: главе французской партии разбили об голову яйцо на встрече с читателями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла подвергся нападению на встрече с читателями в городе Муассак на юго-западе Франции, подозреваемый разбил ему об голову яйцо, сообщает газета Figaro со ссылкой на жандармерию.

«В то время, как президент “Национального объединения” подписывал экземпляры своей новой книги “Чего хотят французы”, к нему подошел мужчина и разбил ему об голову яйцо», — пишет издание.

Отмечается, что подозреваемый в нападении мужчина около 70 лет был сразу же задержан, он взят под стражу.

Глава «Нацобъединения» не получил травм, его вывели из помещения на несколько минут, после чего он продолжил встречу с читателями.