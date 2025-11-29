Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичка решила сделать ремонт при свечах и сожгла свою ванную

В Москве у девушки произошел пожар в ванной из-за ремонта, который она проводила при свечах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В Москве у девушки произошел пожар в ванной из-за ремонта, который она проводила при свечах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации канала, 25-летняя Алина решила обновить интерьер, поскольку ее не устраивал старый кран в ванной. Она покрасила его в черный цвет, но краска попала на стену. Чтобы удалить пятно, она использовала обезжириватель.

Во время ремонта она зажгла свечу, которая находилась в метре от нее. Пары средства воспламенились от пламени. Огонь быстро охватил всю ванную, и девушке пришлось тушить его водой из крана, говорится в публикации.

Судя по опубликованному ролику, девушка получила ожоги руки. Также повреждения получила сама ванная комната.

Утром 23 ноября в квартире на 10-м этаже многоэтажного жилого дома на Нагатинской набережной также произошел пожар, десять человек смогли самостоятельно выбраться из здания. В МЧС сообщили, что в ликвидации огня были задействованы 25 профильных экспертов и девять единиц специализированной техники. Возгорание удалось локализовать на площади 15 квадратных метров.