Москвичка решила сделать ремонт при свечах и сожгла свою ванную

В Москве у девушки произошел пожар в ванной из-за ремонта, который она проводила при свечах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации канала, 25-летняя Алина решила обновить интерьер, поскольку ее не устраивал старый кран в ванной. Она покрасила его в черный цвет, но краска попала на стену. Чтобы удалить пятно, она использовала обезжириватель.
Во время ремонта она зажгла свечу, которая находилась в метре от нее. Пары средства воспламенились от пламени. Огонь быстро охватил всю ванную, и девушке пришлось тушить его водой из крана, говорится в публикации.
Судя по опубликованному ролику, девушка получила ожоги руки. Также повреждения получила сама ванная комната.
Утром 23 ноября в квартире на 10-м этаже многоэтажного жилого дома на Нагатинской набережной также произошел пожар, десять человек смогли самостоятельно выбраться из здания. В МЧС сообщили, что в ликвидации огня были задействованы 25 профильных экспертов и девять единиц специализированной техники. Возгорание удалось локализовать на площади 15 квадратных метров.