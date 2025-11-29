Москвичка решила сделать ремонт при свечах и сожгла свою ванную

Утром 23 ноября в квартире на 10-м этаже многоэтажного жилого дома на Нагатинской набережной также произошел пожар, десять человек смогли самостоятельно выбраться из здания. В МЧС сообщили, что в ликвидации огня были задействованы 25 профильных экспертов и девять единиц специализированной техники. Возгорание удалось локализовать на площади 15 квадратных метров.