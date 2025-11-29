Украина потеряла свыше полмиллиона солдат: главное об СВО за 29 ноября

Солдаты ВСУ с начала конфликта на Украине потеряли до 699 тысяч человек. Такие подсчеты сделали военкоры на основе некрологов. Примерно эти же данные подтверждали и в Раде. Тем временем российские военные продолжают наносить удары возмездия по Украине в ответ на интенсивные атаки по российским территориям при помощи дронов. Главное о спецоперации на Украине за 29 ноября — в материале URA.RU.