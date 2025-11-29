В Париже персонал телерадиокомпании эвакуировали из-за угрозы взрыва

Офис медиагруппы France Télévisions эвакуировали в Париже после получения сообщения о возможной бомбе.
По информации радиостанции FranceInfo, инцидент произошёл в субботу около 17:30 (19:30 мск).
Государственные службы предупредили компанию о потенциальной угрозе. На место происшествия прибыли полиция и кинологи для проведения проверки. Радиостанция была вынуждена приостановить свою работу.
Ранее сообщалось, что посольство Молдавии в Бельгии, где проводилось голосование на парламентских выборах, эвакуировали после предупреждения о взрывном устройстве.