Украинский Ан-124 забрал из Израиля американские военные грузовики

«Вчера транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh с большим количеством военного оборудования», — говорится в публикации на сайте компании. Согласно подробным деталям полета, самолет сел в Израиле из ОАЭ, а затем вернулся туда после короткой посадки в Грузии.