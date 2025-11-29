Ричмонд
Зеленский заявил о необходимости срочно изменить план обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить план обороны страны. Такое заявление он сделал после доклада главы Минобороны Украины Дениса Шмыгаля.

Зеленский подчеркнул, что базовые документы по обороне Украины, включая план обороны государства, требуют обновления.

«Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства», — написал президент в Telegram. Он заявил, что анализ хода боевых действий позволил определить новые приоритетные направления.

Ранее появлялись сообщения о том, что на Украине могут ликвидировать штурмовые войска из-за их неэффективности. В частности, российские войска завершают зачистку Волчанска от подразделений ВСУ, передает RT.