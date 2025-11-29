Силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над тремя областями РФ за пять часов

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 21 украинского беспилотника. По их информации, воздушные атаки были отражены с 18:00 до 23:00 мск над тремя российскими областями и акваторией Черного моря. Согласно данным ведомства, беспилотники были уничтожены над несколькими российскими регионами. Среди них — восемь в небе над Белгородской областью, по одному — над Орловской и Ростовской областями, а еще 11 — над акваторией Черного моря.
В этот же день в небе над Ростовской областью ПВО РФ уничтожили 20 дронов, еще один был сбит над Азовским морем. Всего за ночь над регионом системы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника.
Кроме этого, 28 ноября Вооруженные Силы РФ нанесли удары по 157 районам, где были сосредоточены объекты военной инфраструктуры и подразделения ВСУ.