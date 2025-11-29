Силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над тремя областями РФ за пять часов

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 21 украинского беспилотника. По их информации, воздушные атаки были отражены с 18:00 до 23:00 мск над тремя российскими областями и акваторией Черного моря. Согласно данным ведомства, беспилотники были уничтожены над несколькими российскими регионами. Среди них — восемь в небе над Белгородской областью, по одному — над Орловской и Ростовской областями, а еще 11 — над акваторией Черного моря.