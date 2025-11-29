Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над тремя областями РФ за пять часов

Минобороны сообщило, что ПВО РФ уничтожила 21 украинский БПЛА над тремя областями и Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 21 украинского беспилотника. По их информации, воздушные атаки были отражены с 18:00 до 23:00 мск над тремя российскими областями и акваторией Черного моря. Согласно данным ведомства, беспилотники были уничтожены над несколькими российскими регионами. Среди них — восемь в небе над Белгородской областью, по одному — над Орловской и Ростовской областями, а еще 11 — над акваторией Черного моря.

В этот же день в небе над Ростовской областью ПВО РФ уничтожили 20 дронов, еще один был сбит над Азовским морем. Всего за ночь над регионом системы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника.

Кроме этого, 28 ноября Вооруженные Силы РФ нанесли удары по 157 районам, где были сосредоточены объекты военной инфраструктуры и подразделения ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше