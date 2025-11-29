Ричмонд
Над регионами России сбили 21 украинский БПЛА

Наибольшее число дронов было сбито в небе над акваторией Чёрного моря.

Минобороны РФ сообщило, что в вечерние часы дежурные расчёты ПВО перехватили более 20 украинских беспилотников. Инциденты были зафиксированы в промежутке между 18:00 и 23:00 по московскому времени.

По данным ведомства, всего удалось уничтожить 21 летательный аппарат самолётного типа. Наибольшее число дронов было сбито в небе над акваторией Чёрного моря, там зафиксировали 11 БПЛА.

Ещё восемь дронов были сбиты над Белгородской областью, один беспилотник был перехвачен над Орловской областью, ещё один — над Ростовской.

Ранее сообщалось, что беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате двое мирных жителей получили осколочные ранения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше