Над регионами России сбили 21 украинский БПЛА

Минобороны РФ сообщило, что в вечерние часы дежурные расчёты ПВО перехватили более 20 украинских беспилотников. Инциденты были зафиксированы в промежутке между 18:00 и 23:00 по московскому времени.
По данным ведомства, всего удалось уничтожить 21 летательный аппарат самолётного типа. Наибольшее число дронов было сбито в небе над акваторией Чёрного моря, там зафиксировали 11 БПЛА.
Ещё восемь дронов были сбиты над Белгородской областью, один беспилотник был перехвачен над Орловской областью, ещё один — над Ростовской.
Ранее сообщалось, что беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате двое мирных жителей получили осколочные ранения.