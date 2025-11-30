Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученица выпала из окна школы в Тобольске

Ученица выпала из окна одной из школ в Тобольске Тюменской области. Инцидент произошел в четверг, 20 ноября.

Ученица выпала из окна одной из школ в Тобольске Тюменской области. Инцидент произошел в четверг, 20 ноября.

— 12-летняя школьница выпала со второго этажа, — цитирует источник 72.ru.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. О состоянии пострадавшей пока информации нет.

В тот же день житель Москвы выпал с высоты девятого этажа, но не получил ни одной тяжелой травмы и пробыл в больнице всего сутки. Как мужчина упал с девятого этажа, выясняют полицейские.

18 октября жительница Воткинска, Удмуртия, также вытолкнула молодого человека из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, а после упала сама. Между партнерами был конфликт из-за ревности.