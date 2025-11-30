Ученица выпала из окна школы в Тобольске

Ученица выпала из окна одной из школ в Тобольске Тюменской области. Инцидент произошел в четверг, 20 ноября.
— 12-летняя школьница выпала со второго этажа, — цитирует источник 72.ru.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. О состоянии пострадавшей пока информации нет.
В тот же день житель Москвы выпал с высоты девятого этажа, но не получил ни одной тяжелой травмы и пробыл в больнице всего сутки. Как мужчина упал с девятого этажа, выясняют полицейские.
18 октября жительница Воткинска, Удмуртия, также вытолкнула молодого человека из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, а после упала сама. Между партнерами был конфликт из-за ревности.