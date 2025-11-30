Зеленский сделал неожиданное заявление о возможном завершении конфликта на Украине

Согласно информации, полученной Bloomberg от информированного источника, делегация Украины отправится в Соединенные Штаты Америки для переговоров относительно мирного плана, который выдвинул президент США Дональд Трамп. В состав украинской делегации войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров, а также заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Кислица, напоминает RT.