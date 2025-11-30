Зеленский сделал неожиданное заявление о возможном завершении конфликта на Украине

Зеленский назвал задачу Умерова на переговорах с США.
В ближайшие дни могут быть конкретизированы шаги, которые позволят определить, как «достойно завершить» конфликт. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни возможно конкретизировать шаги для определения того, как достойно завершить [конфликт]. Украинская делегация имеет необходимые указания», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
Согласно информации, полученной Bloomberg от информированного источника, делегация Украины отправится в Соединенные Штаты Америки для переговоров относительно мирного плана, который выдвинул президент США Дональд Трамп. В состав украинской делегации войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров, а также заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Кислица, напоминает RT.