Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сделал неожиданное заявление о возможном завершении конфликта на Украине

В ближайшие дни могут быть конкретизированы шаги, которые позволят определить, как «достойно завершить» конфликт. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал задачу Умерова на переговорах с США.

В ближайшие дни могут быть конкретизированы шаги, которые позволят определить, как «достойно завершить» конфликт. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни возможно конкретизировать шаги для определения того, как достойно завершить [конфликт]. Украинская делегация имеет необходимые указания», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

Согласно информации, полученной Bloomberg от информированного источника, делегация Украины отправится в Соединенные Штаты Америки для переговоров относительно мирного плана, который выдвинул президент США Дональд Трамп. В состав украинской делегации войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров, а также заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Кислица, напоминает RT.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше