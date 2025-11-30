В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

В селе Архангельское Старооскольского округа Белгородской области в результате взрыва беспилотного аппарата пострадала местная жительница. Региональные власти сообщили, что пострадавшую транспортируют в окружную больницу Старого Оскола.
По предварительным данным, взрыв произошёл на территории частного двора. Женщине поставили предварительный диагноз, указывающий на повреждения, характерные для воздействия ударной волны.
На месте инцидента продолжают работать экстренные службы, которые оценивают обстановку и собирают информацию о возможных дополнительных последствиях.
Ранее сообщалось, что беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате двое мирных жителей получили осколочные ранения.