Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Взрыв произошёл на территории частного двора.

Источник: Аргументы и факты

В селе Архангельское Старооскольского округа Белгородской области в результате взрыва беспилотного аппарата пострадала местная жительница. Региональные власти сообщили, что пострадавшую транспортируют в окружную больницу Старого Оскола.

По предварительным данным, взрыв произошёл на территории частного двора. Женщине поставили предварительный диагноз, указывающий на повреждения, характерные для воздействия ударной волны.

На месте инцидента продолжают работать экстренные службы, которые оценивают обстановку и собирают информацию о возможных дополнительных последствиях.

Ранее сообщалось, что беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате двое мирных жителей получили осколочные ранения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше