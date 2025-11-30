Ричмонд
СМИ: Сочинский бизнесмен Чакрян подозревается в подрыве своего брата гранатой

Сотрудники полиции разыскивают 43-летнего бизнесмена Эдуарда Чакряна, который подозревается в подрыве собственного брата. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Telegram-канале Kub Mash.

По словам местных, инцидент произошел после свадебного застолья. Предприниматель во время мероприятия поругался с одним из гостей.

После он поехал домой за оружием, чтобы решить конфликт, однако вернуться не успел — его машину на обратной дороге перехватил брат. Родственник увидел гранату в руках Чакряна и попытался забрать ее.

Устройство взорвалось. Брат бизнесмена скончался до приезда скорой помощи. Поэтому Чакрян может понести ответственность за совершение особо тяжкого преступления.

В 2000-х бизнесмен уже получал административное наказание за нарушение правил перевозки оружия и за появление в общественном месте в нетрезвом виде, уточнили в публикации.

26 ноября в Санкт-Петербурге 13-летняя школьница также призналась в убийстве матери и поджоге квартиры. Конфликт в семье произошел из-за ограничений в использовании телефона.