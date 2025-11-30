Рота ВСУ отказывается выполнять задачи у Красного Лимана

Прикомандированная к 63-й отдельной мехбригаде рота украинских войск отказалась выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. Из-за этого командование было вынуждено отправить на задание других солдат, что закончилось для одного из них трагически. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.