Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Белгородской области пострадала при атаке БПЛА на регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками село Архангельское в Белгородской области — в результате удара пострадала женщина. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе оперативного штаба по региону.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками село Архангельское в Белгородской области — в результате удара пострадала женщина. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе оперативного штаба по региону.

— Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в больницу, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС также оперативно потушили хозяйственную постройку, которая загорелась из-за взрыва. В доме выбило окна, повреждены кровля, фасад, забор и надворные постройки.

В период с 18:00 по 23:00 по московскому времени 29 ноября силы ПВО сбили восемь украинских дронов над территорией региона. Атаке также подверглись Орловская и Ростовская области.

До этого безэкипажные катера ударили по выносному причальному устройству ВПУ-2 в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше