Жительница Белгородской области пострадала при атаке БПЛА на регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками село Архангельское в Белгородской области — в результате удара пострадала женщина. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в пресс-службе оперативного штаба по региону.
— Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригада скорой помощи доставляет в больницу, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС также оперативно потушили хозяйственную постройку, которая загорелась из-за взрыва. В доме выбило окна, повреждены кровля, фасад, забор и надворные постройки.
В период с 18:00 по 23:00 по московскому времени 29 ноября силы ПВО сбили восемь украинских дронов над территорией региона. Атаке также подверглись Орловская и Ростовская области.
До этого безэкипажные катера ударили по выносному причальному устройству ВПУ-2 в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.