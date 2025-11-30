Украина заслала в Россию агента для подрыва газопровода в Подмосковье

В ходе допроса мужчина сообщил, что с 2015 года проживал вместе с семьей на территории Украины. После пребывания в пункте временного содержания иностранных граждан он был депортирован в Российскую Федерацию. Уже находясь в России, он получил звонок от украинского куратора по имени Миша, который стал поручать ему определенные задания. Одним из таких заданий был подрыв газопровода в Московской области.