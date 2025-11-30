Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале больше двух недель разыскивают 48-летнего мужчину. Фото

В Тарко-Сале (ЯНАО) пропал 48-летний Геннадий Ядне. Мужчина пропал еще 13 ноября. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «Ямал».

Ямалец в момент пропажи был одет во все черное.

В Тарко-Сале (ЯНАО) пропал 48-летний Геннадий Ядне. Мужчина пропал еще 13 ноября. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «Ямал».

Мужчину разыскивают с 13 ноября.

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Ядне Геннадий Николаевич, 48 лет, Тарко-Сале, Ямал. С 13 ноября 2025 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале поисковиков.

В день пропажи он был одет в фуфайку, сапоги и шапку черного цвета. Из примет — худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, карие глаза и темные волосы. О его местонахождении просьба сообщать по номерам: 112 и 8−800−200−71−78.