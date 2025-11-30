Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врезался в мусорку и дерево: ДТП с легковым авто произошло во Владивостоке

Водитель исчез после ночного ДТП во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 29 на 30 ноября во Владивостоке произошло ДТП с переворачиванием легкового авто. Состояние водителя на данный момент неизвестно, передает «Комсомольская правда — “Дальний Восток” со ссылкой на соцсети.

Местные жители сообщают в соцсетях о ДТП, случившемся в районе улицы Фадеева, 42. Водитель Toyota Corolla не справился с управлением и врезался сначала в мусорный бак, а позже — в дерево.

От удара машина перевернулась, сильно повредилась передняя часть авто. На место происшествия выехали оперативные службы, однако водитель не дождался их прибытия и покинул место ДТП. Его состояние неизвестно.

Ранее «Комсомольская правда» писала о ДТП во Владивостоке, которое едва не закончилось дракой водителя и пешехода.