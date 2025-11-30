Врезался в мусорку и дерево: ДТП с легковым авто произошло во Владивостоке

В ночь с 29 на 30 ноября во Владивостоке произошло ДТП с переворачиванием легкового авто. Состояние водителя на данный момент неизвестно, передает «Комсомольская правда — “Дальний Восток” со ссылкой на соцсети.
Местные жители сообщают в соцсетях о ДТП, случившемся в районе улицы Фадеева, 42. Водитель Toyota Corolla не справился с управлением и врезался сначала в мусорный бак, а позже — в дерево.
От удара машина перевернулась, сильно повредилась передняя часть авто. На место происшествия выехали оперативные службы, однако водитель не дождался их прибытия и покинул место ДТП. Его состояние неизвестно.
Ранее «Комсомольская правда» писала о ДТП во Владивостоке, которое едва не закончилось дракой водителя и пешехода.