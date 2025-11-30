Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка выпала из окна многоэтажки на юге Москвы

Девятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из многоквартирных домов на юге столицы. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили очевидцы.

Девятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из многоквартирных домов на юге столицы. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили очевидцы.

Инцидент случился на улице Медынской. Ребенку удалось выжить. На место оперативно прибыли медики и госпитализировали девочку.

Все обстоятельства, а также причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН ТВ.

20 ноября похожий случай произошел в Тобольске Тюменской области — тогда ученица выпала из окна одной из школ города.

Недавно житель Москвы также выпал с высоты девятого этажа, но не получил ни одной тяжелой травмы и пробыл в больнице всего сутки.