Стали известны подробности об агенте Киева: он готовил теракт на газопроводе в Подмосковье

«Установлено, что указанный гражданин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году в период нахождения в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещен за нарушение миграционного законодательства. После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию», — следует из сообщения службы.