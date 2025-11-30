Стали известны подробности об агенте Киева: он готовил теракт на газопроводе в Подмосковье

ФСБ сообщила о предотвращении попытки диверсии на газопроводе в Подмосковье. По данным ведомства, для совершения взрыва на критическом объекте инфраструктуры на территорию РФ был направлен агент из Киева. Он действовал под видом депортированного лица.
«Установлено, что указанный гражданин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году в период нахождения в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещен за нарушение миграционного законодательства. После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию», — следует из сообщения службы.
ФСБ России заявила о пресечении подготовляемого украинскими спецслужбами взрыва на газопроводе в Подмосковье. Инцидент произошел в Серпуховском районе, где был задержан российский гражданин в момент монтажа самодельного взрывного устройства.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе мужчину, который планировал подорвать самодельное взрывное устройство. Он был сторонником украинской националистической идеологии.