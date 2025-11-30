В Индиане из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей

В штате Индиана произошла крупная дорожная авария, в которую попало примерно 45 автомобилей. Местный филиал NBC со ссылкой на представителей федеральной полиции сообщил, что массовое столкновение произошло после сильного снегопада, накрывшего регион.
По данным правоохранителей, несмотря на большое количество участников происшествия, серьёзных травм участникам ДТП удалось избежать. Ситуация осложнялась мгновенным ухудшением погодных условий, которое стало неожиданным для водителей.
Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что в округе Виго, где произошла авария, в воскресенье ожидается до 10 сантиметров осадков и порывы ветра, достигающие более 56 километров в час, что может создать дополнительные сложности на дорогах.
Ранее в Челябинской области на дороге перевернулся автобус, в котором ехала детская футбольная команда. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, жертв нет.